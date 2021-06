Patrimoine mondial de l’Unesco : Vichy bientôt sur la liste ?

Vichy croit plus que jamais en chances de rejoindre le patrimoine mondial de l'Unesco. L'intégration de la commune et de dix autres villes d'eau européennes à la fameuse liste sera débattue en juillet en Chine. Un comité consultatif a en effet donné un avis favorable à leur candidature, s'est félicitée samedi la mairie de Vichy. Pour appuyer la sienne, la ville française a mis en avant son patrimoine, ses parcs et ses infrastructures dédiées au bien-être des curistes et des habitants.

Depuis des siècles, toute la ville est tournée vers son eau thermale, source de fierté et d’un certain art de vivre. Les commerçants de Vichy sont les premiers ambassadeurs de cette intégration au patrimoine mondial. "On est très fiers, on a envie de le dire à tout le monde, on a envie de le crier. Tous les bâtiments sont merveilleux, c’est une ville qui est romantique", affirment les responsables de l'épicerie "Le fin palais". "On a une ville qui est un vrai musée à ciel ouvert, très éclectique avec des bâtiments art-déco, art-nouveau".

Dans la confiserie de la ville, des chocolats ont même été créés tout spécialement pour l’occasion. "On est ravis, on a envie d’être des acteurs vraiment impliqués, de bien recevoir les gens et puis de leur faire découvrir tout ce qu’on a comme patrimoine", assure la commerçante.