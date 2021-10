Pesticides en viticulture : lancement d'une étude sur l'exposition des riverains

Avec "PestiRiv", l'agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) et Santé publique France (SpF) vont suivre jusqu'en août 2022 quelque 3.350 participants volontaires pour évaluer si les habitants des zones viticoles sont plus particulièrement exposés aux pesticides.

Les participants, âges de 3 à 79 ans, ont été tirés au sort sur des bases de données de l'Insee dans six régions comptant certains des principaux vignobles : Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Ils sont répartis dans 250 zones d'études reflétant les diverses situations locales, et résident dans les zones viticoles (à moins de 500 mètres de vignes et plus de 1 000 mètres d’autres cultures) ou à plus de 1 000 mètres de toute culture, afin de faciliter les comparaisons. Tous feront l’objet d'un suivi biologique (prélèvements d'urine ou de cheveux...) et d'un suivi environnemental (capteurs d'air ambiant, échantillons d'eau ou de légumes du potager...). Exposition professionnelle, habitudes alimentaires ou usages domestiques seront également scrutés, ainsi que les méthodes de culture des vignobles proches.