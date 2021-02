"C'était tellement fort qu'on a dû se boucher les oreilles" : un village du Var frôlé par deux Rafale

Au milieu des oliviers, à l'entrée du village du Castellet, l'adjoint au maire constate les dégâts sur les câbles électriques endommagés mercredi, après le passage de deux avions Rafale dans le ciel varois. "On a trois câbles qui ont été sectionnés, cela a eu un impact parce qu'il y avait la ligne qui alimente le village, juste dessous", explique-t-il. Alors qu'une enquête a été ouverte et confiée à la gendarmerie de l'air, les enquêteurs étaient sur place ce jeudi pour constater les dégâts alors que la zone est en partie brûlée.

Un peu plus haut dans le village, un habitant a été surpris lorsqu'il a entendu les deux avions voler très près de sa maison, mercredi en début d'après-midi : "C'était tellement fort qu'on a dû se boucher les oreilles, c'était vraiment impressionnant. Et puis, quand on a tourné la tête, on a vu un avion passer dans le champ assez bas, puis un câble tomber. Ensuite, un deuxième avion est passé au-dessus de la maison."