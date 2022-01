VIDÉO - "Tu pars, je te tue" : la séparation, l'élément déclencheur de la majorité des féminicides

L'année 2022 a à peine commencé que l'actualité met déjà à la Une trois cas de féminicide. Une militaire, âgée de 28 ans, tuée à coups de couteau près de Saumur (Maine-et-Loire) aux premières heures du 1er janvier, ainsi qu'une femme de 56 ans retrouvée morte en Meurthe-et-Moselle. Plus tard dans la journée, ce même samedi, une femme de 45 ans a été retrouvée morte dans le coffre d'une voiture à Nice et son compagnon placé en garde à vue. Selon les premiers éléments médicolégaux, le décès serait dû à une strangulation.

Ensuite, il y a les coups dont Lucien ne sait rien jusqu'à l'été 2018, quand Julie décide de quitter cet homme. C'est là que la violence décuple. Puis il y a les menaces de mort, la traque permanente jusque devant un petit immeuble où la jeune femme s'était installée. C'est là qu'il l'a assassinée quand il a compris qu'elle ne reviendrait plus. "Elle avait retrouvé du travail. On lui avait gentiment loué cet appartement et elle avait décidé de refaire sa vie. C'était insupportable pour lui de savoir qu'il n'avait plus d'emprise sur elle", poursuit Lucien.

Julie Douib, 34 ans et deux enfants, a, elle, été tuée par balle le 3 mars 2019 par son ex-conjoint, à l'ile Rousse en Haute-Corse. C'est là que s'est rendu le JT de TF1 pour rencontrer son père, Lucien. Il raconte les douze ans de vie commune du couple, avec deux facettes radicalement différentes pour le compagnon de sa fille : à la maison et dehors. "Julie était très belle et il adorait la montrer. C'est-à-dire que quand il allait au restaurant, il adorait la montrer et puis à la maison, il redevenait le bourreau qu'il était. C'était sa chose : 'tu t'habilles comme ça, tu fais ça, tu restes à la maison pour élever les enfants'", détaille-t-il.

L'emprise, c'est ce que l'on retrouve au centre de tous les féminicides. Laura Rapp peut en parler, elle a failli mourir étranglée par son conjoint il y a 3 ans. C'est d'abord l'éloignement avec les proches : "Au fur et à mesure, je ne vois plus trop mes amies", explique-t-elle face aux caméras de TF1. Après vient le dénigrement : "T'es grosse, t'es dégueulasse, t'es petite, t'as des petits seins", égrène-t-elle. Les violences physiques arrivent plus tard, souvent suivis de "je t'aime". Jusqu'au moment où Laura envisage de partir.

"Il parle d'amour, mais avec le recul, c'est de la possession en fait. J'avais l'impression d'être une chose, d'être un objet. Je lui appartiens, je n'ai pas à partir avec la petite, on est une famille. Et c'est là, en fait, où il y a tout l'engrenage, où il me disait : 'tu pars, je te tue' ou 'si tu pars, tu n'as plus ta fille' ou encore 'je te crève les yeux et tu ne la verras plus grandir'. J'étais terrorisée de la tête aux pieds, ça coulait dans mes veines, parce que je savais qu'il était capable de passer à l'acte", dit-elle. Laura ne s'est pas trompée. La jeune femme doit sa survie à ses voisins.