Violences contre les femmes : recrudescence inquiétante

Lors du deuxième confinement, les signalements de violences conjugales, depuis la plateforme du gouvernement, ont augmenté de 60%. Et tous les outils mis à disposition des femmes victimes sont concernés. Comme l'application "App-Elles" pour alerter rapidement un proche d'une situation critique. Près de 3 000 alertes reçus entre octobre et décembre, trois fois plus qu'en temps normal. Un contexte de difficultés économiques et psychologiques qui ne justifie en rien les violences, mais les favorisent là où elles existent déjà, le plus souvent.