Violences policières ou enquêtes à résoudre : quand la vidéo fait office de preuve

Tournées au smartphone, parfois visionnées des dizaines de milliers de fois sur les réseaux sociaux, avant de devenir des éléments-clé de certaines enquêtes : les vidéos de policiers accusés de dérives en intervention sont au cœur du débat, avec l'examen de la proposition de loi "sécurité globale" et sa mesure phare, qui prévoit de restreindre la possibilité de filmer les forces de l'ordre. L'article 24 de ce texte prévoit en effet de punir d'un an de prison et de 45.000 euros d'amende le fait de diffuser "l'image du visage ou tout autre élément d'identification" d'un policier ou d'un gendarme en intervention dans le but de porter atteinte à son "intégrité physique ou psychique".

Les opposants à cette disposition, qui étaient plusieurs centaines de milliers à défiler ce samedi dans toute la France, dénoncent un risque "d'autocensure" chez les témoins de violences. Les syndicats et associations s'inquiètent de la mise en danger, selon eux, de la liberté d'informer. À leurs yeux, ces vidéos amateurs, qu'elles soient tournées par des journalistes ou des manifestants, servent à alerter sur les dérives policières et fournissent des preuves matérielles permettant l'ouverture d'enquêtes en cas de bavure. Les policiers, eux, mettent en garde contre la manipulation des images et estiment que leur diffusion, sans floutage, les met en danger en permettant leur identification.