Violences sexuelles sur mineurs : vers une amélioration de la loi ?

Pour mieux protéger les mineurs, le gouvernement envisage de changer la loi. Plusieurs pistes sont à l'étude. Rallonger les délais de prescription en cas de viol sur mineur et instaurer un âge seuil de non-consentement. Pour faire clair, en dessous d'un certain âge, treize ou quinze ans, les enfants seront automatiquement déclarés comme non consentants après une relation sexuelle avec un majeur.

Cette mesure est réclamée par les associations de victimes depuis plusieurs années. "Les enfants ne peuvent pas avoir de consentement libre et éclairé. Ils sont soumis à l'emprise de l'adulte. Il y a une inégalité de faits. Et du côté des adultes, il faut que les messages soient hypers clairs. En dessous d'un certain âge, il n'y a pas de sexualité possible", explique Muriel Salmona, présidente de Mémoire Traumatique et Victimologie.