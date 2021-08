Violent incendie dans le Var : la nuit d’angoisse des touristes et des habitants

Une nuit d'angoisse et des routes impraticables comme celle entre La Garde-Freinet et Grimaud. Face à la virulence des flammes, les pompiers concentrent leurs moyens pour protéger les nombreuses habitations. Mais certains ont dû être évacués en catastrophe ,comme des touristes pris au piège dans leur hôtel. "On a ouvert les volets et il y a eu le feu partout autour de l'hôtel. On a juste eu le temps de faire nos valises et les mettre dans le coffre", explique l'un d'entre eux dans le reportage de TF1 en tête de cet article.