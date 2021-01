Virginie Duby-Muller : "Je pense que notre opinion a pesé"

La Haute-Savoie faisait partie de la liste des départements qui pouvaient éventuellement voir leur couvre-feu avancé à 18 heures. Mais on le sait depuis ce samedi matin, il reste à 20 heures. L'on s'interroge alors si c'est grâce à la colère et à la mobilisation des élus locaux. Interviewée sur cette question, la députée LR Virginie Duby-Muller explique que "de façon unanime, parlementaires et élus locaux avons manifesté notre position et notre hostilité à cet avancement du couvre-feu à 18 heures".