Visas : pourquoi la France limite-t-elle leur obtention pour les pays du Maghreb ?

Le porte-parole du gouvernement a annoncé une réduction substantielle du nombre de visas accordés aux pays du Maghreb, arguant de leur refus de permettre l'expulsion effective de leurs ressortissants en situation irrégulière en France. "D’ici à quelques semaines", a expliqué Gabriel Attal, le nombre de visas accordés aux Marocains et aux Algériens sera diminué de moitié, et d'un tiers pour les Tunisiens. Au cœur de la colère affichée par Paris, les "laissez-passer consulaires" délivrés au compte-gouttes par ces pays, alors qu'ils sont nécessaires à toute expulsion.

Entre les mois de janvier et juillet cette année, 14.456 ressortissants d'Algérie, du Maroc ou de Tunisie, ont reçu une obligation de quitter le territoire français. Mais seuls 233 d'entre eux sont retournés dans leur pays, soit 1,6% d'expulsion effective. Car pour que la France puisse expulser quelqu'un, il faut que le pays d'origine accepte son ressortissant. Or dans la plupart des cas, il refuse en utilisant le levier des "laissez-passer consulaires" : sans ce document, l'ordre d'expulsion ne peut pas être appliqué. Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, l'Algérie n'en aurait délivré entre janvier et juillet que 31 pour 7731 obligations de quitter la France (OQTF) prononcées. 22 expulsions ont effectivement été réalisées, soit un taux d'exécution de 0,2%. Ce taux est légèrement supérieur pour les OQTF concernant les ressortissants marocains (2,4%), et tunisiens (4%).