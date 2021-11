Vitrines de Noël : dans l’atelier des automates

À l'entrée des grands magasins, elles attirent tous les regards. Les vitrines sont décorées pour les fêtes de fin d'année et les automates ont la vedette. À l'approche de Noël, c'est la dernière ligne droite pour l'Atelier Michel Taillis – The animate factory Tôtes qui les fabrique en Seine-Maritime. Elle est l'une des rare en France à maîtriser ce savoir-faire. Sept cents personnages sortent de l'atelier chaque année. Chaque modèle est réalisé sur mesure pour répondre à la demande du client.

Les costumes sont créés à l’étage de l'atelier. Les couturières utilisent de la fourrure synthétique de toute sorte et des patrons par centaines. L'entreprise normande propose près de 400 automates différents. Il ne reste plus qu'à enfiler la peau de bête, à refermer et l'animal prend vie. Les animaux peuvent ainsi faire quelques échauffements. Une fois l'entraînement terminé, certains prendront l'avion pour l'étranger. L'entreprise exporte à 50 % et le marché est en croissance. Les automates sont vendus entre 500 et 20 000 euros. Certains animaux peuvent demander jusqu'à trois semaines de travail.