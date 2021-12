Vos bonnes résolutions pour 2022

Être plus régulière sur le sport, arrêter la cigarette, manger plus sain et apprendre à aimer les légumes, limiter la viande... tout un programme pour faire rimer résolution avec solution. Pour 70% des Français, la première résolution est le sport pour rester en forme toute l'année. Et certaines salles promettent amusement et gainage dans une ambiance boîte de nuit. Plus calme, mais tout aussi efficace : la méthode d'électrostimulation musculaire. Pour éliminer 1 200 calories, il ne faut que 20 minutes d'efforts au lieu de quatre heures.