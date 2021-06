Covid : avec le recul de l'épidémie, la bise va-t-elle faire son retour en France ?

EMBRASSEZ QUI VOUS VOUDREZ - La bise pourrait être de retour en ce moment de déconfinement. Allez-vous la refaire ou l'abandonner pour toujours ?

Après un an sans se faire la bise, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on ne sait plus vraiment où donner de la tête. "Ça dépend des personnes. On est un peu perdu en ce moment. Mais si ce sont des personnes proches, on fait la bise, sinon on fait le check", lance un jeune homme.

Cécile et Eliette l'ont bien compris, elles refont la bise depuis quelques jours. "On est heureux quand on peut se serrer dans les bras", explique l'une d'elles. "Il faut qu'on se touche. On se met la main sur les épaules. C'est important", explique une autre. Il faut dire que cela fait partie de la culture française. Se faire la bise, c'est surtout un symbole d'amitié.

Pourtant, depuis un an, certains ont complètement arrêté, et cela leur va très bien. Pour d'autres, il faut encore être un peu patient tant que l'épidémie n'a pas complètement disparu. "On a perdu l'habitude avec le Covid", confie une dame. Si vous n'êtes pas encore prêt à refaire la bise, sachez que des alternatives existent avec un peu d'imagination.

TF1

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.