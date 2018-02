VIDÉO - Vous n'arrivez pas à décrocher du travail : êtes-vous "work addict"?

Aussi bizarre que cela puisse paraître pour certains, on peut être dépendant au travail comme on peut l’être au tabac ou l’alcool. Être work addict, c’est avant tout avoir une difficulté à décrocher. On pense au travail sans arrêt, on y passe une très large partie de son temps ou quand on est en repos, on culpabilise, on ne lâche pas son portable et on saute sur le premier mail qu’on reçoit...





Comment devient-on work addict ? Pourquoi ? Quelles sont les conséquences sur la vie sociale et professionnelle ? Quelles sont les solutions pour s'en sortir et ne pas craquer ? Eléments de réponse.