Retour du couvre-feu : vous sentez-vous déconfinés ?

C'est une première journée de liberté retrouvée qui signe la fin des attestations entre 6h et 20h. C'est un grand soulagement de pouvoir sortir librement sans justificatif. En revanche, le gouvernement recommande l'auto-confinement une semaine avant Noël pour éviter un pic de contamination. Le Premier ministre suggère aux enfants de ne pas aller à l'école. Déconfinement puis auto-confinement, difficile de s'y retrouver. Beaucoup se sentent perdus et ne savent plus ce qu'ils peuvent faire ou pas.

Certains proposent un confinement ferme quitte à ce qu'il dure plus longtemps pour sortir de la crise plus rapidement. D'autres sont d'un tout autre avis et trouvent que la semaine d'auto-confinement est une bonne idée. Sur le marché, tous essaient de faire attention malgré l'incompréhension. En gros, il faut du bon sens accompagné d'un couvre-feu pour espérer passer des fêtes en toute sécurité et éviter une troisième vague en début d'année.