Voyages : voici comment ça se passe désormais dans les aéroports français

PRATIQUE - Les globe-trotters ont désormais davantage de latitude pour parcourir le monde. Pass sanitaire, zones vertes, oranges ou rouges... voici les règles pour se déplacer en toute sécurité et légalité.

C'est une libération pour les voyageurs. Depuis mercredi 9 juin, la nouvelle phase de déconfinement leur permet de circuler plus facilement. La réouverture des frontières entre en effet en vigueur en même temps que le pass sanitaire. Celui-ci permet de vérifier le statut vaccinal, le résultat d’un test négatif ou encore le certificat de rétablissement d’une personne. Grâce à lui, l’entrée sur les territoires est sécurisée, les mesures de contrôle aux frontières sont facilitées et la falsification des documents de preuve est censée être impossible.

"Ça nous évite de nous confiner en arrivant. On va pouvoir profiter en arrivant sur place et être plus tranquilles, en ayant moins peur d'être contaminé ou de contaminer les autres", apprécie Maëlle Robin, assistante sociale, prête à s'envoler depuis Orly pour la Martinique, dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Dans son smartphone, la vacancière a téléchargé son pass sanitaire prouvant qu'elle a reçu deux doses de vaccins. Grâce à ce dispositif, elle n'a plus besoin de motif impérieux pour se rendre en Outre-mer.

Pays en vert, orange ou rouge

Pour les autres destinations, ce pass est aussi vivement recommandé. Autrement, le voyageur doit se munir de la preuve d’un test PCR effectué dans les 72 ou 48 heures, selon les pays où il se rend. Ces derniers ont été répartis selon trois zones - verte, orange et rouge – définies sur la base des indicateurs sanitaires de chaque État. Ainsi, les modalités de voyage diffèrent selon ces couleurs. Sont classés verts, les pays dans lesquels le virus ne circule pas activement et où les variants n’ont pas été recensés. Il s’agit des pays de l’espace européen, l’Australie, la Corée du Sud, Israël, le Japon, le Liban, la Nouvelle-Zélande et Singapour. Si vous êtes complétement vaccinés depuis au moins deux ou quatre semaines selon les vaccins, vous n’avez plus besoin de disposer d’un test PCR ou antigénique négatif de moins de 72 heures.

Sont classés orange, les pays dans lesquels le virus circule activement mais est maîtrisé et où les variants ne sont pas préoccupants. On y retrouve le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada, la Russie, la Chine et la plupart des pays africains. Si vous êtes vaccinés, vous n’aurez pas besoin de motif impérieux. En revanche, un test PCR négatif de moins de 72 heures ou antigénique de moins de 48 heures sera exigé. Si vous ne l’êtes pas, il vous faudra un motif impérieux et un test négatif. Vous devrez ensuite respecter un auto-isolement pendant sept jours. Sont classés rouges, les pays dans lesquels le virus circule activement et où les variants sont préoccupants. Parmi eux, l'Afrique du Sud, l'Argentine, le Bahreïn, le Bangladesh, la Bolivie, le Brésil, le Chili, la Colombie, le Costa Rica, l'Inde, le Népal, le Pakistan, le Sri Lanka, le Suriname, la Turquie, l'Uruguay. Pour vous y rendre, il vous faudra un motif impérieux obligatoirement que vous soyez vacciné ou non. Un test PCR ou antigénique de moins de 48 heures est exigé avant l’embarquement. Pour les personnes vaccinées, il faudra respecter un auto-isolement de sept jours et dix jours pour les non-vaccinés.

À savoir que pour la Réunion et Mayotte, les personnes entièrement vaccinées seront dispensées d’auto-isolement. Il n’y aura pas besoin non plus d’un motif impérieux, en revanche, un test PCR négatif de moins de 72 heures reste exigé. Enfin, pour la Guyane, ce ne seront plus dix mais sept jours d’auto-isolement demandés au retour en France.

LT

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.