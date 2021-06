Voyages : les nouvelles règles dans les aéroports français

Enfin le départ en vacances. Le vol pour la Martinique affiche complet, Maëlle Robin a tout prévu pour partir dès aujourd'hui. Dans ses bagages, son indispensable, ce n'est pas son maillot de bain mais son pass sanitaire, preuve qu'elle a reçu deux doses de vaccins. Grâce à son QR-code, plus besoin d'un motif impérieux pour voyager en outre-mer et la garantie de vacances plus sereines.

"Ça nous évite de nous confiner en arrivant. Donc on va pouvoir profiter dès notre arrivée sur place. Et puis, d'être plus tranquille, moins peur d'être contaminée et de contaminer les autres", nous fait part l'assistance sociale.