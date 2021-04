Voyageurs en provenance de pays à risque : le gouvernement durcit le ton

Dès le premier vol arrivé de Guyane ce lundi matin, nouvelle mesure pour lutter contre le variant brésilien, les passagers ont dû réaliser un test antigénique. "On passe dans une salle où on fait un test rapide, un test antigénique. On attend environ quinze à 20 minutes, si c'est négatif, on prend le bus et on va chercher nos bagages", témoigne l'un d'eux.