Week-end de l'Ascension : encore du monde sur les routes ce jeudi

Sur l'autoroute A7 en direction du Sud, on croirait un week-end du mois de juillet. À la mi-journée, on comptait 30 kilomètres de bouchon autour de Valence et cela ne cessait d'augmenter. Un trafic difficile jusqu'à Orange. En temps normal, pour faire le trajet Lyon-Orange, il faut une heure et demie. Mais là, c'est trois heures et demie.