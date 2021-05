Ascension : Bison Futé voit rouge pour la première fois depuis août dernier

Quatre jours de repos. C'est ce qui attend de nombreux Français de mercredi à dimanche à l'occasion du week-end prolongé de l'Ascension. En dépit des restrictions sanitaires et du couvre-feu à 19 heures - en vigueur jusqu'au 19 mai prochain -, il semblerait qu'une majorité ait commencé à prendre la route dès ce mercredi après-midi. En effet, comme l'indique la carte ci-dessous, Bison Futé voit rouge dans le sens des départs en région parisienne, et orange partout en France. Le retour du rouge est une première depuis le 28 août dernier : avec les confinements répétés, aucun mouvement de circulation de cette ampleur n'avait été annoncé en France depuis près de 9 mois.

Ces mercredi, les côtes méditerranéennes seront particulièrement prisées. L’autoroute A7 s’annonce déjà très difficile, notamment entre Lyon et Orange, ou encore entre Salon-de-Provence et Marseille. L’autoroute A9, en particulier entre Montpellier et Narbonne, n’est pas non plus épargnée par cette affluence massive, tandis que la Normandie ainsi que la Bretagne seront, comme à l’accoutumée, les destinations privilégiées des Franciliens.