Le premier radar sonore arrive en France, 135 euros d'amende pour les deux-roues trop bruyants

Une première mondiale va voir le jour dans les Yvelines. Un radar de nouvelle génération sera inauguré, mardi 4 janvier, dans la vallée de Chevreuse, à Saint-Lambert, sur la route départementale 46, très prisée des deux-roues. Il aura la particularité de mesurer le bruit des scooters et motos, rapporte Le Parisien, ce lundi 3 janvier. Les verbalisations commenceront courant 2022 pour lutter contre la pollution sonore, qui coûte plus de 147 milliards d'euros par an en France selon le Conseil national du bruit et l'Ademe. À cette occasion, la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili fera le déplacement.

Comme l'indique le quotidien francilien, le dispositif sera étendu rapidement à sept autres villes, dont Paris, Nice (Alpes-Maritimes), Toulouse (Haute-Garonne), Bron (Rhône), Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne) et, enfin, Saint-Forget (Yvelines), où avait un radar baptisé "Méduse", sensible au son, était entré en phase de test dès juillet 2019. L'expérimentation durera deux ans, précise le ministère de la Transition écologique dans un communiqué.