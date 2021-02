Zones vertes : faut-il moins de contraintes ?

Sur la plage de Saint-Jean-de-Luz, le masque n'est pas obligatoire. Les vacanciers prennent enfin l'air, mais les contraintes liées à l'épidémie sont toujours là et rythment le quotidien. Des mesures difficiles à comprendre, dans un département où le taux d'incidence est de 58 pour 100 000 habitants, l'un des plus bas de France. Jean-Claude, propriétaire d'un restaurant dans cette commune ne veut plus se contenter de boissons à emporter. Il demande une réouverture progressive, et prend exemple sur le pays basque espagnol, où les habitants peuvent manger au restaurant dans leur ville de résidence.