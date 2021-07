Panda : la naissance des bébés est imminente au zoo de Beauval

L’heure exacte de la mise-bas n’est pas encore connue, mais elle serait imminente. Samedi 31 juillet, la femelle panda Huan Huan devrait accoucher de deux bébés pandas.

Annoncé le 20 juillet dernier, cette naissance est un véritable événement au zoo de Beauval, et la mère est observée de près. Des dizaines de caméras permettent aux soigneurs de suivre son état sans la perturber. "On surveille son comportement 24 heures sur 24 et c’est son comportement qui va déterminer si on approche ou pas de la mise bas", estime Delphine Pouvreau, responsable du secteur Panda et Koala.