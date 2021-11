Vidéos "deepfake" : comment les identifier ?

Pour réaliser un deepfake, il faut donner à un ordinateur une énorme quantité de photos d'un même visage pour lui permettre de l'apprendre. Un programme va ensuite calquer ce visage sur un autre même lorsque les lèvres ou les yeux bougent. "Tellement, la technologie est puissante, c'est certain qu'on ne pourra plus distinguer le vrai du faux d'ici quelques années voire d'ici quelques mois", reconnaît-il.

Ces derniers temps, le nombre de ces trucages explose. La plupart d'entre eux sont humoristiques. Mais à part le côté comique du deepfake, il peut s'avérer moins drôle et plus inquiétant. Le trucage pourrait permettre de fabriquer de fausses informations et de faire dire à peu près n'importe quoi à un responsable politique dans le but de lui nuire.