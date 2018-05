Vidéosurveillance dans les abattoirs, poules en cage, protéines dans les cantines : pourquoi les associations s'agitent autant

Pourquoi une telle profusion ? Parce que c'est cette semaine qu'est est discuté à l’Assemblée nationale le projet de loi Agriculture "pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable". Le texte, né dans le sillage des Etats généraux de l'Alimentation, vise à mieux rémunérer les agriculteurs et alimenter plus sainement les Français, tout en interrompant la "guerre des prix" entre distributeurs et producteurs. Et ce projet de 18 articles en comprend deux relatifs au bien-être animal. Le 11 sur la qualité de l'alimentation, et surtout le 13, tendant à une meilleure prise en compte du bien-être animal.





Un article 13 qui marque quelques avancées : les associations de protection des animaux auront ainsi la possibilité de se constituer partie civile à un procès. Un nouveau délit visant à réprimer les mauvais traitements envers les animaux commis dans les transports et les abattoirs est prévu. En outre, les sanctions seront accrues en cas de mauvais traitements sur les animaux.





Louable, mais insuffisant pour les associations, qui cherchent à peser en amont des débats. Pour elles, le texte a en partie été "détricoté" de son contenu.