Vie de famille : comment survivre au goûter d'anniversaire de ses enfants

Vous ne vous sentez pas d'inviter toute la classe de Gaspard à ce goûter d'anniversaire ? Rassurez-vous, lui non plus n'a pas envie. Voilà qui devrait faciliter le choix des invités. Déterminez avec lui, les enfants avec qui il souhaite s'amuser, ceux avec qui il s'entend le mieux. D'habitude, on invite un nombre d'enfants égal à l'âge de celui qui fête son anniversaire.





En gros, si votre enfant fête ses 7 ans, invitez 6 enfants + 1 (le vôtre) = sept enfants. Limitez-vous à dix enfants maximum, si Gaspard veut absolument inviter Lucile, Barnabé et Dylan, en plus de ses copains proches. On est donc assez loin de la trentaine d'enfants de la classe. Pour vous, cela sera plus facile à gérer qu'une classe entière d'enfants surexcités.