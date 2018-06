Vie de famille : que pensent les parents du service national universel pour les jeunes ?

Et les parents qu'en pensent-ils ? À Lille, ils sont favorables à cette mesure. La plupart d'entre eux estiment, en effet, qu'elle améliorera l'encadrement des jeunes et permettra de leur redonner de la valeur. Le service national universel leur apprendra également à vivre avec des personnes de leur âge. Comment serait-il organisé ? On en parle avec Julien Roux.