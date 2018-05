Certaines voitures diesel seront interdites de circuler à Paris en 2019

Certains automobilistes propriétaires de voitures roulant au diesel ne pourront plus rouler à Paris, à partir de 2019. Ce sont plus précisément celles qui ont la vignette Crit'Air n°4, qui sont sorties d'usine entre 2001 et 2005. Ils pourraient les changer par des voitures électriques avec l'aide de l'Etat. Mais malheureusement pour eux, la prime à la reconversion ne concerne que ceux qui possèdent une voiture d'avant 2001.