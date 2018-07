Vignoble : les femmes à la tête d'une exploitation sur trois

Jugé très masculin, le marché du vin est en train d'évoluer et de se féminiser. Dans l'Hexagone, les femmes sont à la tête d'une exploitation viticole sur trois. C'est le cas d'Emmanuelle, Anne et Géraldine qui ont lancé leur propre production de rosé, nommée "Les Vilaines" pour créer un vin qui leur ressemble et ça marche, leur production a doublé.





Des vigneronnes qui ont su s'adapter à une clientèle plus féminine et étrangère sur le marché. Une nouvelle génération de consommateurs qui cherchent un vin plus délicat avec une certaine finesse. Une influence qui se retrouve finalement dans la bouteille.