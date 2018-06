Villefranche-sur-Saône : consommer caladois, presque un art de vivre !

Jacques Mézard, le ministre de la Cohésion des territoires a détaillé ce mardi 26 juin 2018, à Paris, le plan "Action cœur de ville" aux maires des 222 communes sélectionnées. Ce plan est prévu pour redynamiser le commerce avec un budget de 5,5 milliards d'euros étalé sur cinq ans. Comme dans bien d'autres communes ayant les mêmes problèmes, à Villefranche-sur-Saône dans le Rhône, des initiatives et des entraides sont faites pour maintenir la rue commerciale toujours à flot malgré la présence de centres commerciaux en périphérie qui leur fait ombrage.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 26/06/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 26 juin 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.