Villeneuve-Saint-Georges a les pieds dans l'eau depuis une semaine

La Seine a atteint son pic à 5,84 mètres. C'est un peu moins qu'en juin 2016. Mais en aval du fleuve, des records ont été battus en plusieurs endroits. À Villeneuve-Saint-Georges, les habitants vivent les pieds dans l'eau depuis plus d'une semaine. Des familles entières ont dû être évacuées.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/01/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.