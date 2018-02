Villeneuve-Saint-Georges : les habitants attendent avec impatience la décrue

Après trois semaines les pieds dans l'eau, de nombreux sinistrés sont complètement à bout à Villeneuve-Saint-Georges. L'eau s'est retirée il y a seulement quelques jours. Dans les habitations, la température est glaciale et l'humidité s'est infiltrée partout. La rue des Pêcheurs, elle, est toujours noyée sous 40 centimètres d'eau avec une fine couche de glace à la surface.



