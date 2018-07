Villepinte : à 4 dans 9m², fenêtre vissée, des détenus dénoncent leurs conditions d’incarcération

S’il est difficile de déterminer le vrai du faux concernant le déroulement exact des faits, cette vidéo met néanmoins en avant des conditions de détention illégales, aggravées par la canicule. Contactée par LCI, l’administration du Défenseur des droits a pris connaissance de la vidéo, mais n’a pas été saisie et préfère ne pas commenter la vidéo. L’Observatoire Internationale des Prisons (OIP) n’a pas non plus été contacté pour engager une procédure, mais affirme en revanche que les témoignages sur des conditions similaires sont nombreux, et ce, chaque année.





François Bès, coordinateur du pôle enquête de l’OIP, confie à LCI : “C’est le même constat depuis des décennies. On reçoit des appels à l’aide et des plaintes de partout en France”. L’organisation recueille des témoignages dans la quasi totalité des prisons, mais surtout depuis les maisons d’arrêt, où les gens sont enfermés 22h sur 24. “La situation est catastrophique en été, déjà à cause de la vétusté des installations mais aussi à cause de la réglementation”, explique François Bès. Il détaille : “Les détenus ont l’interdiction de masquer leurs fenêtres. S’ils sont orientés plein sud, la température monte très rapidement. Même quand ils peuvent les ouvrir, la porte elle reste fermée, or sans courant d’air cela ne fait pas une grande différence... Certains mouillent des draps et les accrochent devant les fenêtres, mais ils se font sanctionner disciplinairement. Ils n’ont qu’un ventilateur par cellule, donc parfois pour trois ou quatre personnes, et cela crée des tensions. Enfin, dans la majorité des maisons d’arrêts, les détenus n’ont droit qu’à trois douches par semaine, donc ils ne peuvent pas se rafraîchir.”





Les familles sont touchées aussi, car les parloirs sont des box de deux mètres carrés qui ne sont généralement pas ventilés. Certaines personnes fragiles, comme les enfants, peuvent rapidement se sentir mal, “bouclés dans une boîte pendant 30 min à une heure”, selon François Bès. “Donc l’été, les conditions de visite sont très difficiles, et cela affecte tout le monde”, conclut-il.