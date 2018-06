Villes et villages fleuris : Morlaix, en quête d'une quatrième fleur

Entretenir la beauté d'une ville est un gros travail, et ce ne sont pas les habitants de Morlaix qui nous diront le contraire. Heureusement, c'est un travail minutieux qui est richement récompensé. En 2018, la ville concourt pour l'obtention d'un quatrième titre au label "Villes et villages fleuris". Ici, on s'active alors pour faire fleurir la ville. Les particuliers comme les jardiniers de la ville mettent les bouchées doubles. Hormis le fleurissement, la propreté et la qualité des aménagements urbains, l'implication des habitants est également récompensée. Rendez-vous le 10 juillet prochain pour l'annonce des résultats.



