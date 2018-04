Il se mettent en marche, de l'Italie à l'Angleterre, contre le blocage des frontières et le délit de solidarité

Plusieurs objectifs à ce mouvement, impulsée par l’association l’Auberge des migrants, qui peuvent être résumés en deux phrases : "Laissez-les passer", et "accueillons-les !" Les marcheurs militent en effet pour la liberté de circulation et d’établissement des migrants en Europe et en France, et pour la solidarité avec les migrants. Ils demandent notamment la fin du "délit de solidarité", qui punit associations ou citoyens qui leur viennent en aide.





La Marche part de Vintimille ce lundi 30 avril et se termine à Londres le 8 juillet. Elle comporte 60 étapes, et passe notamment par Nice, Marseille, Lyon, Dijon, Paris et Lille. Chaque étape devrait se dérouler suivant le même plan : départ vers 9 h 30, arrivée vers 16 h 30, avec une étape moyenne de 20 à 25 km. Les marcheurs veulent s’appuyer sur des "relais locaux" pour, à chaque étape, trouver l’hébergement et le lieu pour les repas, organiser sur place une rencontre avec les habitants, et mobiliser les médias locaux. Les participants se sont inscrits au préalable, pour une ou plusieurs étapes. Mais ces marcheurs espèrent être rejoints, avant l’entrée de chaque ville-étape être rejoints par des citoyens solidaires, qui les accueilleront et entreront en ville avec eux.