Violence à l’école : comment réagir quand mon enfant en est victime ?

Et si le corps enseignant a tendance à minorer cette violence, voire à la banaliser alors que votre enfant est dans un état de souffrance absolue ? "S'ils n'y répondent pas, en dépit de vos signalements, c’est un manquement à l’obligation de surveillance et de sécurité pendant le temps scolaire, tranche la psychanalyste. S’il y a violence entre élèves, les adultes responsables de votre enfant doivent intervenir en votre absence."





Il est vrai que face aux violences infligées à sa progéniture et en fonction de ses propres souvenirs à l’école, le parent peut avoir tendance à sur-réagir face à ce qui s'est réellement produit : "Qui n’a pas été maltraité à l’école ? Il est acquis que les enfants, entre eux, sont cruels et que bien sûr, on a tous été des victimes, à des degrés différents, parce qu’on portait un appareil, des lunettes… Il y a toujours une raison pour être exclu d’un groupe, être l’objet de moquerie. Cette violence du rejet peut effectivement ramener l’adulte à ses blessures non cautérisées et donner lieu à des comportements excessifs comme cette idée de faire justice soi-même. Un parent va inciter son enfant à appliquer la loi du Talion (œil pour œil, dent pour dent) pour répondre à l’enfant bourreau, ce qui va déclencher la réaction des autres parents, ainsi de suite. Il faut réfléchir à l’absurdité d’une telle escalade. Et pour la trouver absurde, il faut du recul. Or, pour des parents qui sont dans la réaction immédiate, il n’y a rien d’absurde là-dedans, ils ont cinq ans dans leur tête, ils deviennent littéralement leur enfant."





Donc attention à ce que l’école ne devienne pas non plus le far-west : "Laissez la direction de l'école convoquer les deux familles avec parents et enfant. C’est théoriquement ainsi que le problème se résout, en donnant à réfléchir sur la responsabilité et la conséquence des actes, en impliquant la famille."