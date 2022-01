Violence : un sentiment de défiance mine la société française, selon une étude

En moyenne, sur les 47.408 personnes interrogées, 64% des répondants se montrent d'accord avec l'affirmation selon laquelle "on n'est jamais trop prudent quand on a affaire aux autres".

Ce sentiment de défiance se ressent notamment en France, où seul 9% de l'échantillon interrogé se montre optimiste quant à l'avenir de leur pays. Ils sont également parmi les plus nombreux à penser que leurs désaccords conduiront à la violence. 71% des personnes interrogées ont choisi l'item "les citoyens n'arriveront plus à résoudre leurs désaccords de manière pacifique dans leur pays et auront plus souvent recours à la violence".

Au sein de l'Union européenne, l'idée de recourir à la violence pour promouvoir ses opinions est moins forte. Seul 17% des répondants sont d’accord avec cette idée. Parmi l'ensemble de l'étude les nouvelles générations semblent se préparer à un monde plus violent. 80% des 18-34 ans interrogés indiquent être "très inquiets", ou "plutôt inquiets" à propos de la guerre, contre 70% pour les 60 ans et plus.

"On sent bien une sorte d'inquiétude sur la possibilité que ce XXIe soit celui de l'effondrement des démocraties, pour des raisons internes, parce que nous n'arriverions pas à régler nos différents de manière pacifique. Cette peur-là, elle est très répandue", affirme, à propos de ce constat, Dominique Reynié, directeur général de la Fondapol et qui a dirigé l'étude.