Violences conjugales : grand rassemblement à Paris, à l'appel de Muriel Robin

C’est un cri d’alarme que lancent ce dimanche Muriel Robin et 87 autres personnalités. Sous le titre "Sauvons celles qui sont encore vivantes", la comédienne et humoriste signe dans le JDD une tribune pour que les victimes de violences conjugales "ne meurent plus dans l'indifférence totale".





Parmi les autres signataires figurent notamment Carole Bouquet, Kad Merad, Vanessa Paradis, Michel Drucker ou encore Claude Chirac. Le texte rappelle que "tous les trois jours, une femme meurt sous les coups de son conjoint ou de son ancien conjoint" et que l'an dernier "123 ont ainsi perdu la vie" tandis que "225.000 autres ont été victimes de violences conjugales".





Rappelant que "la lutte contre les violences faites aux femmes a été proclamée grande cause nationale pour l'année 2018", Muriel Robin estime que "pourtant, un silence assourdissant persiste". "Il faut que cela s'arrête. Il faut que notre cri de révolte soit aussi retentissant que le déni qui règne aujourd'hui. Monsieur le président, agissons pour que ces femmes ne meurent plus dans l'indifférence totale, pour que nous n'ayons plus honte de ces cadavres", lit-on dans le texte.