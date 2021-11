Violences conjugales : hausse "exponentielle" des appels au 3919 entre 2017 et 2020

Le 3919, service anonyme et gratuit, est joignable 24 heures sur 24 et sept jours sur sept. Les services de police et de gendarmerie ont enregistré de leur côté une hausse de 10% des violences conjugales sur un an, qui ont concerné 159.400 personnes tous sexes confondus en 2020.

Environ 87% des victimes sont des femmes, soit 139.200, une proportion stable par rapport à 2019, selon ces chiffres du ministère de l'Intérieur publiés lundi, qui ne comptabilisent pas les homicides. En 2020, 102 femmes ont été tuées sous les coups de leur conjoint ou ex. Elles étaient 146 en 2019.