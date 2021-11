Violences conjugales : le nombre de victimes en hausse de 10% en 2020

Déjà inquiétants à première vue, ces chiffres sont qui plus est sans doute sous-estimés. Les violences conjugales ont concerné 159.400 personnes tous sexes confondus en 2020, a annoncé lundi le service chargé des statistiques au ministère de l'Intérieur, précisant que cela représente une hausse de 10%. Environ 87% des victimes de violences conjugales sont des femmes, soit 139.200, une proportion stable par rapport à 2019, selon ce nouveau bilan, qui ne comptabilise pas les homicides. En 2020, 102 femmes avaient été tuées sous les coups de leur conjoint ou ex. Elles étaient 146 en 2019.

Les violences conjugales ont augmenté de 10% lors du premier confinement - si l'on prend en compte la date de commission des faits - par rapport à la même période en 2019. Ces violences ont baissé de 13% sur la période du deuxième confinement, même si ces chiffres ne sont pas définitifs, souligne le ministère, "puisqu’ils ne comptabilisent que les faits commis pendant les confinements qui ont été portés à la connaissance de la police et la gendarmerie au plus tard début janvier 2021".

L’Aveyron est le département qui présente le plus faible nombre de victimes enregistrées par habitante (2,7 femmes victimes âgées de 20 ans ou plus pour 1000 habitantes de mêmes sexe et âge). À l'inverse, la Seine-Saint-Denis et la Guyane sont les deux départements de France les plus touchés.