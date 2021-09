Violences conjugales : quelles sont les mesures du Grenelle déjà appliquées aujourd’hui ?

À cette occasion, selon Matignon, Jean Castex doit signer une circulaire visant à généraliser des instances de coordination de lutte contre les violences afin d’éviter la déperdition d’informations pour protéger les victimes. Sur les 46 mesures retenues en 2019 après trois mois de travail, seules 36 ont été réalisées et 10 sont en passe de l’être, selon les chiffres de France Inter.

Dernière en date : celle de l’ouverture 24h/24 et 7j/7 du 3919, ce numéro d’appel à destination des femmes victimes de violences. Sur le terrain judiciaire, on peut aussi noter la possibilité d’obtenir une ordonnance de protection dans un délai de six jours et la réquisition des armes à feu du domicile de conjoints violents après le premier dépôt de plainte.

Un millier de "bracelets anti-rapprochement" sont également à la disposition des magistrats, conformément aux promesses du Grenelle, dont 245 sont actifs, selon les autorités. Mais ce dispositif, généralisé en décembre 2020, ne concerne pas les récidivistes, déplore Hélène de Ponsay, vice-présidente de l’Union nationale des familles de féminicides. "Les hommes déjà condamnés (…) ne sont pas dotés de bracelets anti-rapprochement", s’alarme-t-elle dans les colonnes du Monde.

2310 "téléphones grave danger" sont eux aussi à la disposition des juges, dont 1625 déjà actifs, toujours selon les autorités, alors qu’il était reproché à ces téléphones de rester au fond des tiroirs.