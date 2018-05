Violences du 1er-Mai : sept personnes déférées en vue de leur mise en examen

2 RENVOIS AU 30 MAI





Deux hommes de 22 et 26 ans, dont le procès a été renvoyé au 30 mai, étaient jugés ce jeudi après-midi pour "participation à un groupement formé en vue de commettre des violences ou des dégradations". Le plus âgé des deux, accusé d'avoir lancé une bouteille en verre en direction des forces de l'ordre, est également poursuivi pour violences contre deux personnes dépositaires de l'autorité publique. Ils ont tous les deux demandé un délai afin d'avoir plus de temps pour préparer leur défense.





Ces deux hommes, au casier judiciaire vierge, ont été placés sous contrôle judiciaire: ils ont l'interdiction de se rendre et de séjourner à Paris, jusqu'à leur procès, sauf pour rencontrer leur avocat. L'un deux a une obligation de soin pour une addiction à l'alcool.





L'homme de 22 ans, cheveux mi-longs, est étudiant en première année d'anthropologie à l'université du Mirail, à Toulouse.

L'autre prévenu, qui vit dans une ferme près de Lyon avec dix autres personnes dont sa petite amie, perçoit le RSA. Il a prévu de commencer en juin une formation en menuiserie. Parmi ses petits boulots: un job chez McDonald's, dont un restaurant a été saccagé pendant la manifestation. "Mais c'était alimentaire", a-t-il ajouté, ce qui a fait sourire la présidente du tribunal.