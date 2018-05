Violences du 1er mai : qui sont les casseurs et d'où viennent-ils ?

Mardi 1er mai, des individus cagoulés et masqués s'étaient donné rendez-vous en plein Paris pour défier les autorités. Vêtus de noir, leur but était de créer le chaos et de casser. Ils y sont, dans une certaine mesure, parvenus. Après leur interpellation, une centaine de suspects appartenant à la mouvance "black bloc" ont été placés en garde à vue. Mais, qui sont-ils ? D'où viennent-ils ? Et que risquent-ils ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/05/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 mai 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.