Le harcèlement sexuel au travail, près d’1 homme sur 4 trouve ça "acceptable"

L'étude a été réalisée dans 8 pays : l'Australie, l'Inde, l'Afrique du Sud, l'Equateur, l'Égypte, les États-Unis, le Royaume Uni et Vietnam. On retient qu'États-Unis, 44% des hommes estiment qu’il n’y a pas de problème à faire une blague à caractère sexuel à une collègue. En Égypte, 62% des hommes pensent qu’il est normal de demander ou d’attendre des contacts sexuels de ses collègues. Plus problématique encore, le comportement de certains hommes au travail. En Inde par exemple, 33% des hommes considèrent normal de siffler une collègue. Au Royaume-Uni, pincer les fesses d’une collègue "pour plaisanter" ne pose pas de problème pour 35% des hommes.





Le 28 mai prochain, l'organisation internationale du travail se rassemblera à Genève pour décider de la nécessité ou pas d’adopter la première convention internationale contre le harcèlement au travail. En ce sens, l’ONG a lancé une pétition pour pour tenter de "combler ce vide judiciaire". Selon nos informations, près de 12.000 signatures ont été enregistrées en l'espace d'une semaine.