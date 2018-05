Violences lors du 1er-Mai à Paris : les forces de l'ordre auraient-elles dû intervenir plus tôt ?

Répondant à cette polémique naissante, le préfet de police de Paris, Michel Delpuech, est revenu sur le délai d'intervention de la police, et le retard, "inexact" selon lui, que dénoncent certains. "La chronologie des faits est là pour le montrer. Les 'black blocs', on les a vus en amont, mais ils étaient complètement intégrés à l'autre cortège. Il y avait devant eux d'autres personnes, à peu près un millier. (...) On ne pouvait intervenir sans craindre de faire des dégâts collatéraux."