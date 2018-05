Violences lors du 1er-Mai à Paris : pourquoi les forces de l'ordre ne sont-elles pas intervenues plus tôt ?

"On ne peut pas prévoir comment les choses se dérouleront exactement", a également souligné Gérard Collomb quelques instants plus tard. "Nous avons mis les forces de l’ordre à leur niveau maximal. Mais devant les 'black blocs', vous aviez 1000 personnes qui étaient présentes. Ce que nous voulions éviter, c’est que, parmi les manifestants ou les forces de l’ordre, il y ait des blessés, voire des morts", a ajouté le ministre de l’Intérieur. "Ce que cherchent des groupes comme les 'black blocs', c’est que les manifestations puissent dégénérer et entraînent des dommages physiques." Il était soutenu plus tard par Edouard Philippe, qui retenait qu'il y aurait "toujours des polémiques" dans ce type de contexte, puis par Emmanuel Macron, qui a assuré depuis l'Australie que ces deux bras droits "avaient pris les décisions qui convenaient".