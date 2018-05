1er-Mai à Paris : entre "black blocs" et syndicats, la bataille pour la tête de cortège

Un homme la rembarre : "Oui, ils sont cagoulés, ils sont armés, et alors ? En face aussi, ils sont armés !" Un autre intervient : "Mais pourquoi vous vous opposez les uns contre les autres ? On est là pour la même cause !" La quadragénaire n'entend rien : "Mais on connait les médias, et les grévistes on ne les verra pas, c'est honteux, absolument honteux ! "Et vite, la discussion tourne en rond : "Pourquoi ils ne sont pas à visage découvert ?" La convergence des luttes n'a pas lieu sur le pont. Tout le monde se filme, se prend en photo. Les réseaux sociaux carburent à fond. Guerre d’images. Mais ça ne plaît pas, non plus, sur le pont. "Oh les parasites, avec leur appareil photo, allez prendre les syndicats, il y a concours de merguez !" C'est sûr, ici, les centrales syndicales ne font pas l'unanimité. C'est comme ça depuis les manifestions contre la loi Travail : l'autorité traditionnelle est contestée. Et au lieu d'être en fin de cortège, les "autonomes" revendiquent désormais la tête.





Dans le cortège emmené par les "black blocs", quelques slogans sont scandés : "Cocktail molotov ! bazooka ! kalachnikov !", puis "grève générale !" ou encore "tout le monde déteste la police !". Des pétards éclatent. Signal de départ ? Les jeunes casqués sortent des fumigènes colorés. Le cortège s’ébranle. Derrière la tête, c'est plus calme. Mais toujours pas trace des syndicats. Des jeunes, beaucoup, visage découvert cette fois, avec les traditionnelles pancartes : "À l'assaut du ciel", signé Tolbiac. Ou : "La lutte paie plus que ton patron". Des parents. Quelques enfants. Tous les âges, en fait. Au loin, on entend la musique des chars syndicaux. Le défilé s'est élancé, mais eux sont toujours bloqués boulevard de la Bastille. Ils attendent.