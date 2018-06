Violences obstétricales : pour le Haut Conseil à l'égalité, il ne s'agit pas "de faits isolés"

L'observation du Haut Conseil ne laisse pas de place au doute : "L'ampleur [des témoignages] atteste du fait qu'il ne s'agit pas de faits isolés et appelle une prise de conscience et une action publique ambitieuse pour les combattre". Les rapporteures font le constat que "les actes sexistes sont courants dans le suivi gynécologique et obstétrical des femmes". Parmi ceux-ci, les violences gynécologiques et obstétricales se déclinent en une multitude de réalités, comme la "non prise en compte de la gêne de la patiente", des "propos porteurs de jugements sur la sexualité, la tenue, le poids" de la patiente, des "injures sexistes", des actes réalisés sans consentement ou non justifiés médicalement ou encore du harcèlement sexuel, des agressions ou des viols. À titre d'exemple, le HCE rappelle qu'une femme sur deux ayant subi une épisiotomie (acte de découper le périnée pour éviter une déchirure) pendant son accouchement déplore "le manque ou l'absence totale d'explication".





Ces actes sexistes, le HCE les expliquent par un "défaut d'empathie plus particulièrement affirmé vis-à-vis des femmes", d'autant plus malvenu qu'il a lieu dans le cadre de consultations intimes. Les rapporteures mettent également en cause le manque de modules dédiés au consentement et aux relations humaines dans la formation initiale et continue des médecins. Et puis, ce rapport tente une explication un peu plus globale : "Aujourd'hui, et en dépit de l'augmentation importante de la part des femmes dans le secteur médical, le sexisme y est encore très présent". Exemples : des postes de décision qui incombent majoritairement aux hommes et un Conseil d'administration de l'Académie nationale de médecine 100% masculin.