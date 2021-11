Violences psychologiques ou physiques dans le sport : trois quarts des enfants concernés selon une étude européenne iStock

HARCÈLEMENT - Une étude menée au niveau européen affirme qu'une large majorité d'enfants ayant pratiqué un sport ont déjà été victimes d'abus psychologiques ou physiques. Un chiffre qui illustre un "problème enraciné" pour son auteur anglais.

Un chiffre qui fait froid dans le dos. Ce samedi, l'université Edge Hill, située au nord-ouest de l'Angleterre, publie une vaste étude sur plus de 10.000 personnes provenant de six pays européens. Principal enseignement, près des deux tiers des personnes interrogées déclarent avoir subi des violences psychologiques. Dans le même temps, 44 % déclarent avoir été victimes de violences physiques.

Huit enfants sur dix concernés en Belgique

La forme la plus courante d'abus est psychologique, allant du manque d'appréciation de la part des entraîneurs à l'humiliation pure et simple, selon l'étude financée par l'Union européenne. 10.302 individus ont été questionnés en Autriche, Belgique, Allemagne, Roumanie, Espagne et Grande-Bretagne. Le constat est d'autant plus alarmant chez nos voisins belges où 80% des personnes se sont déclarées victimes d'abus. À l'inverse, l'Autriche est la moins fortement touchée avec, néanmoins, sept personnes sur dix qui se disent concernées.

"Nos conclusions sont évidemment très préoccupantes. Nous avons vu un certain nombre de cas très médiatisés d'abus d'enfants dans le sport ces derniers temps, mais cette étude nous aide à comprendre plus clairement l'ampleur du problème", a déclaré Mike Hartill, professeur de sociologie du sport et auteur du rapport.

Un milieu sportif qui n'en fait pas assez

Dans le détail, l'incidence la plus élevée d'abus a été observée chez les enfants qui avaient participé à des compétitions internationales. L'étude a montré que les abus avaient lieu le plus souvent au sein de la structure des clubs et des organisations sportives. Ce sont les garçons qui étaient plus susceptibles de faire l'objet de ces violences. "Malheureusement, ces résultats indiquent un secteur qui a fait trop peu pour s'attaquer aux problèmes profondément enracinés dans le sport", explique Mike Hartill. "Le problème est finalement ancré dans la nature des relations entre adultes et enfants dans le sport", poursuit-il. Si les organisations sportives se sont attaqués aux violences sexuelles, ils ne réussissent pas, d'après l'étude, à étendre ces politiques aux autres formes de violences.

