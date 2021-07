Violences sexuelles : omerta, entre-soi… Un rapport pointe les failles des Instituts d'études politiques

17% des faits sont des propos sexistes ou des comportements inappropriés, non pénalement répréhensibles, mais pouvant faire l'objet de procédures disciplinaires, comme le rappelle le rapport. "Ces agissements sont, le plus souvent, le fait d’enseignants ou de personnels des établissements que ceux d’étudiants", relève ainsi le rapport.

Les situations qui ont été remontées auprès des directions des IEP sont en grande majorité "les faits les plus graves du point de vue pénal". Ainsi, 46% serait des viols et 20% des agressions sexuelles. Le harcèlement sexuel représente 5% des cas. Au total, ce sont presque 83% des situations qui relèvent du code pénal.

Dans ses conclusions, la mission rapporte 89 faits de violences sexistes et sexuelles sur l'ensemble des dix IEP. Cependant, le rapport précise bien que ce chiffre serait sous-évalué, du fait de l'"omerta" et de l'"entre soi" qui règnent dans ces établissements.

Des étudiantes et étudiants ne veulent pas s’adresser à l’administration par "manque de confiance" et par conséquent une large majorité de situations ne sont pas signalées (environ neuf sur dix)

Le rapport met donc principalement en cause les établissements qui auraient eu des réponses trop faibles face à l'ampleur du phénomène, pointant du doigt le manque de formation de la part du personnel. "Contrairement aux idées reçues et parfois exprimées devant la mission, les directions ont une obligation d’agir dès que des violences sexistes et sexuelles impliquent au moins un membre de la communauté et ce même si les agissements ont pu se dérouler hors de l’établissement dans un contexte privé", donne ainsi en exemple la mission.

Ces conclusions déplorent également "le manque de confiance des victimes envers une direction et sur sa capacité à prendre la mesure de la gravité des faits, à se sentir concernée et enfin à agir". Elles font état d'un accompagnement institutionnel "souvent défaillant" et "rarement structuré".